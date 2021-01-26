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Хинштейн отозвал запросы о наказании ударившего женщину ногой силовика

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой наказать силовика, ударившего женщину ногой на митинге в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, он подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. «Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — объяснил Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявлял, что росгвардейца, посмеявшегося над видео, где боец ОМОН пинает в живот россиянку во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, уволят.

23 января в Петербурге во время несанкционированной акции сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Ее госпитализировали. Прокуратура и МВД начали служебную проверку.

Телеведущий Владимир Соловьев при этом заявил, что инцидент является «хорошо подготовленной провокацией». По его мнению, россиянку не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот».

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