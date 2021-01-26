Арестован первый напавший на полицейского на митинге в Москве 23 января

Пресненский суд Москвы арестовал первого обвиняемого в нападении на полицейского во время несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана на два месяца в отношении Евгения Есенова. Таким образом, удовлетворено ходатайство следователя.

Мужчине вменяется совершение преступления, подпадающего под действие статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее 26 января сообщалось о двух задержанных участниках митинга. Один из них вблизи Пушкинской площади ударил полицейского в область головы. Уроженцу Калмыкии, 38-летнему Евгению Есенову назначили штраф в размере 10 тысяч рублей по обвинению в «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Другой уроженец Калмыкии на территории Пресненского района столицы в ответ на требование полицейского остановить автомобиль совершил на него наезд.

По данным на 25 января, московские суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 за административные правонарушения на несанкционированной акции протеста в столице. Размеры наказаний различные: арест на 7, 10, 12, 15 суток и административный штраф в размере от 15 до 250 тысяч рублей.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».