Полиция нашла и задержала напавшего на инспекторов ДПС в Петербурге

В Петербурге полиция нашла и задержала напавшего на двух инспекторов ДПС во время несанкционированной акции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Оперативники уголовного розыска установили личность мужчины. Им оказался 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы. Ночью неподалеку от места проживания на улице Даниила Хармса он был задержан.

Подозреваемый признался, что днем 23 января во время несанкционированной акции запрыгнул на эвакуатор. При попытке инспектора ДПС снять его оттуда мужчина напал на него и ударил. Когда к нему подбежал второй полицейский с намерением задержать, он также нанес ему удар.

Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале опубликовал видео подозреваемого, на котором он рассказывает о нападении на полицейских.

СКР намерен решить вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Обоим правоохранителям была оказана медицинская помощь. По факту нападения на них было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».