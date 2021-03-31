Ударившего полицейского на несогласованной акции приговорили к году колонии

Тверской суд Москвы в среду, 31 марта, приговорил к одному году колонии россиянина Алексея Миляева, который несколько раз ударил полицейского и попытался сорвать с него шлем на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Миляева виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил к одному году колонии», — сказала представитель суда. Прокурор просил приговорить Миляева к 2,5 года колонии.

В пресс-службе отметили, что Миляев признал свою вину, дело было рассмотрено в особом порядке без изучения доказательств и допроса свидетелей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»).

Ранее пресс-служба Следственного комитета распространила видео, на котором молодой человек в маске наносит несколько ударов сотруднику полиции, после чего хватает его шлем за забрало и пытается сорвать с него. Происходящее было снято в центре Москвы в ходе несогласованной акции 23 января.

В феврале сообщалось, что МВД инициировало свыше 100 проверок по действиям сотрудников правоохранительных органов, в результате которых пострадали граждане на несогласованных акциях в Москве. Также стало известно о 15 случаях получения травм правоохранителями, которые обеспечивали общественный порядок.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.