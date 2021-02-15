В Кремле прокомментировали акции с фонариками 14 февраля

Акции с фонариками, прошедшие в воскресенье, 14 февраля, в разных городах России, завершились без происшествий. Заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова публикует «Интерфакс».

«Да, ходили отдельные люди с фонариками. Прекрасно. Может, кто-то влюбленный, может, кто-то против чего-то протестовал, кто-то просто за компанию, не понимаю, зачем эти фонарики зажигать. Но главное — не нарушали закон. Поэтому все было спокойно», — прокомментировал представитель Кремля.

Кроме того, он высоко оценил «эффективность представителей органов правопорядка», отметив, что задержаний участников акции не было. «Что касается каких-то мер, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон», — пояснил Песков.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод назвал прошедшее мероприятие практически незамеченным. По его мнению, такая акция — это новые впечатления для молодежи, возможность необычно провести время.

Накануне, 14 февраля, жители ряда городов России устроили акцию в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента): они выходили на улицы с зажженными фонариками и свечами и публиковали фото с места событий в соцсетях. Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге активистки выстроились в «Цепи солидарности и любви». Акции не были согласованы, правоохранительные органы предостерегали от участия в них.