Получивший повышение полицейский торговал информацией об умерших москвичах

В Москве задержали 31-летнего полицейского, который продавал ритуальным агентам информацию о покойниках. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает «МК».

Задержание происходило при получении взятки. Незадолго до разоблачения сотрудника полиции повысили по службе.

По данным издания, задержанный работал в отделе полиции по району Люблино. Также по делу проходят еще трое его коллег, один из них — участковый. Они за деньги делились с похоронными фирмами сведениями об умерших и контактами их родственников. Больше всех заработал на незаконном бизнесе участковый — за год он обогатился на 412 тысяч рублей, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Полицейские работали в союзе с ритуальщиками, которые вечером 24 мая 2020 года устроили перестрелку в московском жилом комплексе «Ясный» на Каширском шоссе за передел рынка. В результате два человека получили ранение. Всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Подозреваемые скрылись с места происшествия на нескольких автомобилях. Пятерых участников перестрелки задержал один полицейский в подъезде жилого дома.