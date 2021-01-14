В российском городе задержали группу черных риелторов

Полицейские города Омска задержали группу черных риелторов, которые принуждали местных жителей продавать жилье. По данным следствия, злоумышленники обращали особое внимание на россиян с задолженностями по коммуналке или тех, у кого в процессе раздела наследства возник конфликт с родственниками. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что группу из четырех участников в 2018 году организовал местный житель, который раньше работал в агентстве недвижимости. Риелторы работали по определенной схеме — они принуждали хозяев к продажи долей в жилых помещениях по заниженным ценам или предлагали переехать в аварийные здания. Получив дома и квартиры в собственность, риелторы нанимали строителей и проводили ремонт, а после продавали объекты по завышенным ценам.

Однако не все собственники сразу соглашались на сделки. Тогда члены группы угрожали им, применяли насилие, повреждали входные двери и меняли замки. Злоумышленники также вселяли в объекты тех, кто имел судимости и вел асоциальный образ жизни. По данным следствия, в общей сложности от действий риелторов пострадали десять человек. В итоге сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении организаторов схемы уголовное дело по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения».

В феврале 2020 года банду из четырех черных риелторов поймали в Уфе. Оказалось, что злоумышленницы действовали в 2018-2019 годах. Они обращали внимание на объекты, собственники которых вели асоциальный образ жизни, не имели родственников или отбывали долгий тюремный срок. Тогда женщины подделывали документы, переоформляя на себя квартиры, а после продавали их. В общей сложности они получили более 16,5 миллиона рублей.

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