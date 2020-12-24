Риелтор помогала россиянке искать квартиру и загнала ее в долги

Риелтор из Улан-Удэ помогала клиентке из села Хоринска искать квартиру для аренды. В процессе работы сотрудница агентства недвижимости, узнав паспортные данные квартиросъемщицы, оформила от ее имени микрозаем и фактически загнала женщину в долги. Об этом сообщает МВД Бурятии.

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Потерпевшая обнаружила образовавшуюся задолженность в октябре 2020 года. Тогда она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, отметив, что не брала кредит. Следователи выяснили, что документы по займу оформила риелтор, которая марте 2019-го искала потерпевшей квартиру. Ущерб составил 11 тысяч рублей, однако спустя время сумма увеличилась в несколько раз.

Вскоре сотрудники МВД задержали злоумышленницу и завели в ее отношении уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Женщина призналась в содеянном. На данный момент ведомство продолжает следствие и проверяет, могла ли россиянка быть причастна к другим преступлениям.

Ранее в декабре риелтор из города Якутска Республики Саха попала под суд после того, как помогала своей знакомой купить квартиру и, получив от нее деньги, пошла делать онлайн-ставки на спортивные соревнования. Следователи выяснили, что злоумышленница подделала договор купли-продажи. Вскоре россиянку задержали, завели в ее отношении уголовное дело по статье «Мошенничество» и назначили наказание в виде трехлетнего условного срока.

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