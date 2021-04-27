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Полковник МВД слил главному киллеру России переписку министров про его банду

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Вадим Шавлохов
Вадим Шавлохов
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы бывшего полковника МВД Вадима Шавлохова, который слил главному киллеру России Аслану Гагиеву переписку двух министров, касающуюся его банды. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Полицейского признали виновным в получении взятки в сто тысяч долларов, взамен он поделился с бандитами служебной информацией. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также взыскал с него 16,4 миллиона рублей.

Было установлено что, в 2013 году бывший заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Северной Осетии Аркадий Габалов, входивший в преступное сообщество Гагиева, передал Шавлохову, который на тот момент трудился в главном управлении уголовного розыска МВД, сто тысяч долларов. За это он отдал бандитам письмо главы МВД Северной Осетии Артура Ахметханова на имя министра внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. В документе шла речь о вскрытых правоохранителями фактах деятельности банды Гагиева, именуемой им «Семья». Силовики, в частности, выяснили состав и структуру банды, ее коррупционные связи с чиновниками и другую конфиденциальную информацию.

Ознакомившись с перепиской, Гагиев и его ближайший сподручный Сыночек скрылись за границей. Лишь через несколько лет правоохранителям удалось выяснить их местонахождение и добиться экстрадиции в Россию.

Шавлохов свою вину не признал, заявляя об оговоре. Он был осужден за это преступление в 2017 году на девять лет, но его адвокаты добились отмены приговора, и дело было направлено на пересмотр. Во второй раз суд вновь вынес полковнику обвинительный вердикт.

По версии следствия, Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, которые совершили 60 громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии. Расследование завершено, в настоящее время Гагиев и его сообщники знакомятся с материалами дела, после они предстанут перед судом.

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