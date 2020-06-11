Адвокат по делу главного киллера России инсценировал похищение сына

Адвоката Константина Скрыпника, проходящего свидетелем по уголовному делу банды главного киллера России Аслана Гагиева, заподозрили в инсценировке похищения своего несовершеннолетнего сына. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владислав Ткаченко-Кремер, который защищает задержанного Эдуарда Гладилина по подозрению в похищении подростка.

В доме Скрыпника идет обыск, в ходе которого следователи устанавливают его причастность к подделке сообщений с угрозами в свой адрес и своей семьи, а также к инсценировке похищения своего сына. Следствие подозревает, что Скрыпник перечислил 100 тысяч рублей бывшему работнику Гладилина, чтобы тот отправил ему сообщение с угрозой.

Ранее 11 июня сообщалось, что в подмосковных Мытищах был задержан подозреваемый в похищении сына Скрыпника адвокат Гладилин. Теперь он по делу является свидетелем, отметил Ткаченко-Кремер.

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Скрыпник и Гладилин проходят свидетелями по делу Гагиева, известного как Джако.

7 июня Скрыпник заявил, что его сына Евгения похитили неизвестные. Он рассказал ФСБ о поступающих его 17-летнему сыну угрозах — СМС с текстом: «Передай отцу, если он не заткнет рот у Боева [фамилия одного из следователей по делу], то замолчит навсегда». Силовики установили местонахождение подростка спустя 36 часов и вернули живым родным.

Скрыпнику принадлежала московская гостиница «Арт Отель», которую банда Гагиева использовала как штаб-квартиру, поэтому мужчина был свидетелем многих встреч бандитов. На следствии он дал изобличающие показания на боевиков Джако.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, которые совершили 60 громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии.

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