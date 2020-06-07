Свидетель по делу банды главного киллера России заявил о похищении сына

Российский адвокат Константин Скрыпник, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако), заявил, что его сына Евгения похитили неизвестные. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщила Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, семья была в загородном доме в Московской области. 5 июня подросток вышел из дома на прогулку, после чего исчез и перестал отвечать на звонки. Скрыпник на протяжении суток не знал, что с его сыном, и не мог никак связаться с ним.

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Адвокат заявил, что подросток обычно не задерживается, а если что не так, то созванивается с родителями и говорит, что вернется позже. Скрыпник обратился в полицию с заявлением о пропаже сына и рассказал об угрозах, поступивших на его телефон.

По данным Baza, правоохранительные органы нашли Евгения утром в воскресенье «связанным, но живым». Он оказался в поле в районе Ногинска. По словам подростка, он был в заложниках на протяжении 36 часов в темном месте, похожем на техническую каморку или подвал дома. При этом на Евгения надели наручники, чтобы тот не смог сбежать и скрыться от похитителей.

Полицейские также нашли записку с угрозами от неизвестных. Что именно там было написано, не раскрывается. Отец подростка объяснил случившееся тем, что он является свидетелем в уголовном деле банды Аслана Гагиева.

4 июня сообщалось, что Константин Скрыпник рассказал ФСБ о поступающих ему угрозах. Он заявил, что его 17-летнему сыну Евгению стали поступать смс с текстом: «Передай отцу, если он не заткнет рот у Боева [фамилия одного из следователей по делу], то замолчит навсегда». Кроме того, была приложена и фотография главного киллера из банды Джако — Руслана Юртова, который сейчас находится в СИЗО.

Скрыпнику принадлежала московская гостиница «Арт Отель», которую банда Гагиева использовала как штаб-квартиру, поэтому мужчина был свидетелем многих встреч бандитов. На следствии он дал изобличающие показания на боевиков Джако.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, которые совершили ряд громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии.

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