В Москве задержали полицейских за взятку в 12 миллионов рублей от потерпевшего

В Москве задержали троих полицейских за взятку в 12 миллионов рублей от потерпевшего. За денежное вознаграждение они обещали вести расследование по делу потерпевшего. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Уточняется, что на начальника следственного отдела МВД России по району Солнцево, его заместителя, а также участкового завели уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой, совершенное в особо крупном размере»).

Как считает следствие, в апреле мужчина передал злоумышленникам деньги во время исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил двух бывших полицейских к 11 годам в исправительной колонии строгого режима по обвинению в получении взятки на 15 миллионов рублей. Каждый из них также обязан выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей.