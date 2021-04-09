Двух бывших полицейских посадили на 11 лет и оштрафовали на 100 миллионов рублей

Мосгорсуд приговорил двух бывших полицейских к 11 годам в исправительной колонии строгого режима по обвинению в получении взятки на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

По ее словам, экс-борцы с коррупцией в рядах столичной полиции Дмитрий Атаев и Евгений Кашматов были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Суд также обязал бывших полицейских выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей с каждого.

Отмечается, что Кашматов возглавлял отдел, который занимается борьбой с налоговыми преступлениями по линии топливно-энергетического комплекса. За 15 миллионов рублей бывшие полицейские должны были прекратить проведение проверки компании.

Ранее сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали полковника МВД по Симферополю за крупную взятку в 7,5 миллиона рублей. Старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Постнова рассказала, что в феврале предприниматель через посредников попросил начальника следственного управления МВД о содействии в прекращении следствия по делу о мошенничестве. Полицейский согласился помочь за денежное вознаграждение.