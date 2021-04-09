Российского полицейского посадили на 7 лет за покровительство проституток

В Томской области полицейский получил семь лет колонии строгого режима за то, что закрывал глаза на организацию проституции. За такое покровительство он получал незаконное вознаграждение. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что суд признал бывшего начальника отдела уголовного розыска виновным во взяточничестве. Кроме того, он выплатит штраф в размере 1,95 миллиона рублей. Полицейский не признал вину.

В период с 2015-го по 2019 год он получал взятки до миллиона рублей за бездействие в отношении организаторов данного бизнеса. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Взятка»).

Ранее 9 апреля стало известно, что Мосгорсуд приговорил двух бывших полицейских к 11 годам в исправительной колонии строгого режима по обвинению в получении взятки на 15 миллионов рублей. Суд также обязал их выплатить штраф в размере 100 миллионов рублей с каждого.