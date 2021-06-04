Отправленного в отставку мэра Владивостока заподозрили в получении взятки

Отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка заподозрили в получении взятки. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия для документирования совершения преступления. Детали его пока неизвестны.

31 мая стало известно о проводимых в доме Гуменюка обысках в рамках дела о махинациях с местами на кладбищах.

18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева. 27 мая депутаты городской думы Владивостока досрочно прекратили его полномочия.

Полпред президента России в ДФО посоветовал Гуменюку уйти в отставку по итогам осмотра Владивостока. Он заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».