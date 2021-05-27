Россия
 
Последние новости
ФСИН рассказала о зарплате в сотни тысяч рублей на принудительных работах
Раскрыт объем выпитой российскими космонавтами воды из мочи
Европа распробовала поезда на водороде
В Госдуме предложили дать выпускникам выбор между ЕГЭ и экзаменом
Назван срок ужесточения контроля за оружием россиян
США ответили на критику России по поводу ракетного договора
Россиян эвакуировали из сектора Газа
Нефтяной гигант проиграл исторический суд
В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами
Новости партнеров

Депутаты отправили мэра Владивостока в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Депутаты городской думы Владивостока досрочно прекратили полномочия подавшего в отставку мэра Олега Гуменюка. об этом сообщает РИА Новости.

Законотворцы приняли решение единогласно. Сам Гуменюк на заседании не присутствовал.

18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева.

Полпред президента России в ДФО посоветовал Гуменюку уйти в отставку по итогам осмотра Владивостока. Он заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

Врио главы Владивостока станет вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мэром Владивостока станет вице-губернатор Приморского края
Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета вице-премьера
Вице-премьер посоветовал мэру Владивостока уйти в отставку