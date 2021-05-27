Депутаты отправили мэра Владивостока в отставку

Депутаты городской думы Владивостока досрочно прекратили полномочия подавшего в отставку мэра Олега Гуменюка. об этом сообщает РИА Новости.

Законотворцы приняли решение единогласно. Сам Гуменюк на заседании не присутствовал.

18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева.

Полпред президента России в ДФО посоветовал Гуменюку уйти в отставку по итогам осмотра Владивостока. Он заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

Врио главы Владивостока станет вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков.