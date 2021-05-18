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Мэром Владивостока станет вице-губернатор Приморского края

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Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков станет врио главы Владивостока. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает издание VL.ru со ссылкой на свои источники.

«Его путь в освободившееся кресло мэра может пойти по одному из двух вариантов: либо сначала он будет назначен только на пост первого заместителя главы администрации, либо одновременно с этим и на позицию временно исполняющего обязанности», — говорится в материале.

Информацию о назначении Шестакова в комментарии РИА Новости подтвердил глава региона Олег Кожемяко.

«Местный парень, знает город, любит его, молодой, энергичный, мы поддержим его. Будет в тесном контакте работать с правительством края, с федеральными органами власти», — сказал он.

Ранее во вторник мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева.

Трутнев посоветовал Гуменюку уйти в отставку ранее 18 мая по итогам осмотра Владивостока. Он заявил Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

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