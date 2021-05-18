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Вице-премьер согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока

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Олег Гуменюк
Олег Гуменюк
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщает ТАСС.

Такое мнение он высказал губернатору Приморского края Олегу Кожемяко по итогам осмотра Владивостока. «Вы правильно вспомнили, мы тему о неудовлетворительной работе мэра с вами обсуждали осенью прошлого года. Надо предложить ему написать заявление об отставке», — сказал Трутнев. Он добавил, что «нужно искать человека, который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

В ноябре 2020 года Владивосток оказался парализован из-за ледяного дождя. В некоторых районах отключилось электричество, упавшие обледенелые ветки повредили автомобили и перекрыли дороги. Мост между городом и островом Русский признали непригодным для движения транспорта и временно закрыли из-за того, что с вант начали падать ледяные глыбы. Остров Русский оказался фактически оторван от материка. Автомобильное движение в обе стороны по мосту возобновилось лишь 6 декабря.

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