Владивосток ко Дню Победы украсили похожими на символ ВМС Японии флагами

Владивосток ко Дню Победы украсили флагами, похожими на символику Военно-морских сил (ВМС) Японии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

На фотографии, опубликованной в соцсетях, видно, как на одной из улиц вешают знамена с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся красно-белых лучей.

«Во Владивостоке вот такие штандарты вешают... Орден Отечественной войны на фоне флага восходящего Солнца Японии», — возмутился один из жителей российского города.

В мэрии Владивостока пообещали заменить флаги. «Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе оргкомитетом "Победа"», — пояснили в администрации.

В прошлом году мэрия Оренбурга повесила к 75-летию Победы плакат с фотографией фашистов вместо красноармейцев.

В 2018 году фасады домов в Кургане к 9 Мая украсили баннерами с орфографическими ошибками. Они содержали подписи «Оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость».