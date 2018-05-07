К 9 Мая в Кургане повесили баннеры с ошибками

Фасады кинотеатра и главпочтамта в Кургане к 9 Мая украсили баннерами с подписями: «Оборонна Севостополя», «Бресткая крепость». Фото опубликованы в паблике «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

В администрации города заявили, что не заказывали плакаты с орфографическими ошибками, передает Znak.com. «Баннеры были изготовлены РА [рекламным агентством] "Контур" на безвозмездной основе для украшения города к празднику День Победы», — отметили в пресс-службе мэрии.

В рекламном агентстве пояснили, что баннеры уже демонтировали и повесят обратно после коррекции. «Торопились, хотели быстрее», — сказал представитель фирмы.

В мае 2016 года Благовещенский городской суд оштрафовал гендиректора торгового центра за публичную демонстрацию нацистской атрибутики на поздравительном плакате ко Дню защитника Отечества. Эскиз изображения с перевернутым российским флагом, немецкими танками и самолетами времен Великой Отечественной войны был согласован с дирекцией центра.

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