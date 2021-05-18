Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета вице-премьера

Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева. «Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», — написал градоначальник.

При этом Гуменюк отметил, что «хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы».

Трутнев посоветовал Гуменюку уйти в отставку ранее 18 мая по итогам осмотра Владивостока. Он заявил Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».