В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски в доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом ТАСС сообщила представитель СУ СК по Приморскому краю Аврора Римская.

«Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка», — сказала представитель ведомства. По словам источника РИА Новости обыски у бывшего главы Владивостока связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах.

18 мая Гуменюк объявил о сложении с себя полномочий. Такое решение он принял после соответствующего совета вице-премьера Юрия Трутнева. 27 мая депутаты городской думы Владивостока досрочно прекратили его полномочия.

Полпред президента России в ДФО посоветовал Гуменюку уйти в отставку по итогам осмотра Владивостока. Он заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».