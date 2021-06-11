ФСБ начала расследование массовой пропажи денег со счетов умерших россиян

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России начали расследование массовой пропажи денег со счетов умерших россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, судебные приставы изымали денежные суммы по поддельным исполнительным листам. Однако при этом документы были составлены на настоящих бланках и имели печати.

Отмечается, что у злоумышленников были пособники в банке, с участием которых сотрудники службы провернули схему с фальшивыми взысканиями.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают потерпевших и оценивают нанесенный им ущерб. Кроме того, в Москве идут обыски в отделах службы приставов.

В начале июня сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов возбудила дело по части 1 статьи 312 («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации») УК РФ на жену бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.