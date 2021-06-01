Миллионы россиян оказались невыездными из-за долгов

Более пяти миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов, об этом сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов.

«На 1 мая количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации составило 5,1 миллиона», — отметили в ФССП. Лидером по количеству невыездных должников стал Краснодарский край, там их число составило 381,4 тысячи человек, на втором месте оказалась Башкирия (360,5 тысяч), замыкает тройку Москва (227,6 тысяч).

В ФССП заключили, что каждый десятый из тех, кому ограничен выезд за границу, не выплачивает алименты, в их отношении действует 507,5 тысяч постановлений.

Ранее стало известно, что около 26 тысяч москвичей являются неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запрещено выезжать из России. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов применяют к неплательщикам весь комплекс мер принудительного исполнения.