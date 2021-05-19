В России предложили создать реестр неплательщиков алиментов

Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов и ввести для таких граждан определенные ограничения, об этом сообщил в Совете Федерации глава ведомства Константин Чуйченко, его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что формирование такого реестра позволит автоматически ограничить в некоторых правах должников, например, с помощью него судебные приставы будут информироваться об их поездках. Также предлагается, чтобы неплательщики после попадания в список ежегодно представляли декларацию о своем имуществе и доходах.

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Инициативу поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что требуется не просто создать единую базу неплательщиков, но и выработать комплекс мер, ужесточающих к ним требования. По ее словам, главный приоритет в России — поддержка и защита прав детей. «Надо не только об этом говорить, но и действовать. В таких случаях, когда большое количество алиментщиков не выполняют свои обязательства, — это стыд, позор», — отметила сенатор, пообещав совместно работать с Минюстом для продвижения этой идеи.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила рассмотреть вопрос о создании реестра должников в комплексе со специальным алиментным фондом. По ее словам, это может стать значительным шагом, чтобы ребенок получал положенные ему выплаты. Омбудсмен напомнила, что по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в 2020 году только 6,5 процента неплательщиков исполнили обязательства по алиментам добровольно. «Невыплаченные алименты — это всегда недополученный ребенком ресурс для его образования и охраны его здоровья», — заключила она. В ФССП, в свою очередь, заявили, что 20 процентов должников отказываются выплачивать детям деньги даже под угрозой уголовного дела.

19 мая Госдума в третьем чтении приняла поправки в законодательство, подготовленные «Единой Россией» для реализации социальных положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Согласно документу, вводится оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно в размере 100 процентов от заработка. Кроме того, женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящихся в сложной жизненной ситуации, начнут получать выплаты. Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или родителем, у которого есть решение суда об уплате алиментов.