Перечислены поводы не платить алименты в России

Верховный суд России утвердил список уважительных причин неуплаты алиментов: болезнь, призыв в армию, ошибка банка, невыплата зарплаты и форс-мажор. Данные поводы перечислены в постановлении пленума ВС, передает РИА Новости.

В суде пояснили, что уважительной причиной могут быть признаны обстоятельства, при которых неуплата средств произошла независимо от воли того, кто обязан это делать, по вине других лиц либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

ВС указал, что сумму алиментов можно оспорить, но несогласие с ней не является уважительной причиной для отказа платить. Факт совместного проживания того, кто обязан платить алименты, с их получателем, также не может расцениваться как уважительная причина для неуплаты.

При неуплате алиментов осужденными суды должны разбираться в каждом конкретном случае и выяснять, не уклонялся ли заключенный от работы. ВС подчеркнул, что во всех случаях судам надо оценивать мотивы, материальное и семейное положение лица, обязанного уплачивать алименты.

21 апреля во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал выплату алиментов на детей проблемой, которую необходимо решать. По его словам, процедура получения средств не должна быть унизительна для человека. Российский лидер отметил, что в стране необходимо выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений.