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Путин призвал изменить «унизительные» процедуры по получению алиментов в России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал невыплату алиментов на детей проблемой в стране, которую необходимо решать. Об этом он заявил в ежегодном послании Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

Российский лидер подчеркнул, что процедура получения алиментов не должна быть унизительной для человека, и призвал изменить ее. «Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное, в интересах пострадавшей стороны. Мама с малышом на руках (...) не должна обивать пороги», — сказал глава государства.

Он отметил, что в стране необходимо выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками. Это должно обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. «Государство обязано защитить права ребенка», — подчеркнул Путин.

Президента также анонсировал новые выплаты на детей и предложил отдельно поддержать неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Нуждающимся беременным женщинам может быть назначена ежемесячная выплата в 6350 рублей.

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