Российских алиментщиков заставят косить борщевик за долги

В Ленинградской области российских алиментщиков заставят косить борщевик Сосновского за долги. Власти региона выделили дополнительные средства и привлекли дополнительные силы, чтобы искоренить сорняк на своей территории, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Отмечается, что 2021 год в регионе объявлен годом борьбы с борщевиком. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил включить уничтожение борщевика в список общественных работ.

«В 2020 год акцию "Не заплатил алименты — скоси борщевик" успешно провели в Тельмановском сельском поселении. Неплательщики алиментов косили борщевик по берегам реки Ижоры, где запрещено уничтожение борщевика химическим методом», — уточняется в сообщении областного правительства.

Всего в нынешнем сезоне на борьбу с сорняком регион потратит 65 миллионов рублей.

В октябре 2020-го американское издание The New York Times написало о том, что растение борщевик «захватывает» все больше территорий в России. Авторы назвали растение «ядовитым пришельцем», так как оно вытесняет другие луговые травы Центральной России, которые намного меньше в размерах, а также сравнило его с «укропом на стероидах».

В июле Мосгордума приняла закон о введении штрафов для граждан, которые не удаляют со своих участков борщевик Сосновского.

Борщевик Сосновского начали культивировать в СССР в качестве дешевого корма для скота. Растение ядовито.