Москвичей начнут штрафовать за борщевик

Мосгордума приняла закон о введении штрафов в размере от двух до пяти тысяч рублей для граждан, которые не удаляют со своих участков такое растение, как борщевик Сосновского. Об этом в среду, 22 июля, сообщает новостное агентство «Москва».

Согласно новому закону, удаление борщевика — это обязанность собственников земли. Уточняется, что для должностных лиц соответствующий штраф составит 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 150-700 тысяч рублей.

Данный закон правительство приняло, чтобы предупредить и пресечь зарастание территорий Москвы борщевиком. Кроме того, это растение в 2015 году включили в «Отраслевой классификатор сорных растений». Предполагается, что его можно удалять любым способом — путем выкапывания, выкашивания и с помощью химических средств.

2 июля также сообщалось, что ядовитый борщевик Сосновского захватил центр города Зеленодольска в Татарстане. Горожане заметили растение в центральном парке и на улицах. Беспокойство горожан обусловлено тем, что этот сорняк является очень агрессивным растением, которое захватывает территории, а сок борщевика в солнечную погоду при попадании на кожу вызывает ожоги.

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