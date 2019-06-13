Новую систему борьбы с борщевиком испытали в Подмосковье

Испытания системы борьбы с борщевиком при помощи дронов в Подмосковье прошли успешно, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 июня.

Обработке подверглась территория Наро-Фоминского округа, уточнил министр.

«После обработки территория находилась в режиме постоянного мониторинга для оценки эффективности примененных средств. Через две недели эксперты сошлись во мнении, что испытания прошли успешно», — рассказал он.

По его словам, новая технология позволяет выявлять в режиме реального времени зараженные сорняком территории, а также определять плотность растения. Выявленные сорняки обрабатываются гербицидами.

По словам Разина, применяемый набор технологий позволяет обеспечить экономию 20-30 процентов агрохимических средств, а также бороться с сорняком на труднодоступных участках. Массовое применение технологии планируется начать в Подмосковье в 2020 году, заключил он.

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