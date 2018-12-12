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Раскрыты детали программы борьбы с борщевиком в Подмосковье

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Власти Московской области планируют бороться с борщевиком тремя способами: химическим, механическим и агротехническим. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 12 декабря.

«Мы планируем, что вся территория, пораженная борщевиком, должна быть в поле зрения и обрабатываться. Не менее 18 тысяч гектаров — это то, что у нас, условно говоря, рассчитано с точки зрения зоны муниципалитетов в части доведенных им денег», — сказал Разин.

Он отметил, что частные владения и придорожные полосы также должны обрабатываться. «Это будет делаться либо силами соответствующих ведомств, либо за счет средств нерадивых собственников», — пояснил министр.

В настоящее время общая площадь поражения борщевиком в регионе составляет более 32 тысяч гектаров, говорится на сайте областного правительства.

В ноябре Разин заявил, что программа уничтожения «непростого растения» рассчитана на несколько лет.

В начале того же месяца в области вступил в силу закон, предусматривающий наказание за неуничтоженный борщевик. Ответственность распространяется как на юридических, так и на физические лица.

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