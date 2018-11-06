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В Подмосковье начали штрафовать за борщевик

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Россиян начали наказывать за борщевик на участках. Первый штраф за заросшие сорняком земли получила подмосковная компания «Юниор», которую обязали выплатить 400 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

В ходе проверки представители Россельхознадзора выявили «факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью» на площади в семь гектаров, отметили в ведомстве. Речь шла не только о борщевике Сосновского, но и об иве, березе повислой и осоте полевом.

Закон об административной ответственности за выращивание борщевика в Московской области вступил в силу 1 ноября. Наказание за это предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей для обычных граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч — для должностных лиц, от 150 тысяч до миллиона — для организаций.

По данным подмосковных властей, в прошлом году в области этим сорняком заросло более 32 тысяч гектаров. В 2018-м на борьбу с ним из регионального бюджета выделили 300 миллионов рублей.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое при контакте с кожей вызывает ожоги, а при контакте с глазами — слепоту. После его поедания у коров становится горьким молоко. В природе растение ведет себя агрессивно и способно быстро захватывать ареалы обитания, в результате в советские годы оно заполонило огромные территории.

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