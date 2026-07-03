Telegraph: Российская армия начала применять дроны с китайскими реактивными двигателями

Россия начала массово применять по целям на Украине новые сверхбыстрые дроны. Об этом рассказал представитель Военно-воздушных сил республики Юрий Игнат, пишет издание The Telegraph.

По его словам, некоторые беспилотники «Герань-4» оснащены китайскими реактивными двигателями, они могут развить скорость до 500 километров в час. Это превосходит возможности украинских дронов-перехватчиков, которые не способны преодолеть отметку в 350 километров в час.

В Киеве пришли к выводу, что убыстрение дронов также делает бесполезными мобильные огневые группы (МОГ). «Придется использовать ракеты», — сказал офицер.

Авиационный эксперт Богдан Долинце обратил внимание, что Российская армия пытается увеличить плотность атак. «Если раньше мы говорили об ударах с участием до тысячи дронов, продолжавшихся от 10 до 14 часов, то теперь Россия стремится к достижению аналогичных атак в течение четырех-шести часов», — отметил он.

Ранее на Украине заявили о применении Вооруженными силами (ВС) России новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Снаряд оснащен китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Общая масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов, дальность пуска — около 450 километров.