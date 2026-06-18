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06:28, 18 июня 2026Бывший СССР

Над Украиной заметили российские «Бандероли»

В Черниговской области Украины заметили российские ракеты «Бандероль»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В небе над Украиной заметили две малогабаритные крылатые ракеты «Бандероль». Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне» со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

По утверждению противника, новейшие российские ракеты пролетели над Черниговской областью. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщения о пролете «Бандеролей» над Украиной появились днем 15 июня. Тогда утверждалось о трех пусках по целям в Киеве.

По утверждению СМИ, «Бандероль» оснащена китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Общая масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов, дальность пуска — около 450 километров.

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