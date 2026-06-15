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13:07, 15 июня 2026Наука и техника

На Украине заявили о применении ВС России ракет «Бандероль»

На Украине заявили о применении Вооруженными силами России ракет «Бандероль»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине заявили о применении Вооруженными силами (ВС) России новейших малогабаритных ракет «Бандероль». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«По сведениям принимающей стороны, таких ракет по целям в городской черте прилетело минимум три, однако какие цели были поражены с их помощью, не уточняется», — говорится в публикации.

Отмечается, что «Бандероль» оснащена китайским турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro. Общая масса боевой части ракеты составляет 150 килограммов, дальность пуска — около 450 километров.

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В октябре Telegram-канал «Военкоры Русской весны» заметил, что ВС России впервые ударили по Днепру гибридом ракеты и планирующей авиабомбы.

В мае 2025-го американский журнал 19FortyFive написал, что новая российская крылатая ракета «Бандероль» (S8000 Banderol) вызывает беспокойство на Украине.

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