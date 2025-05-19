Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:28, 19 мая 2025Наука и техника

В США рассказали о беспокоящей Украину российской «Бандероли»

19FortyFive: Российская ракета «Бандероль» вызывает беспокойство на Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Новая российская крылатая ракета «Бандероль» (S8000 Banderol) вызывает беспокойство на Украине. Об этом рассказывает американский журнал 19FortyFive.

Автор Себастьян Роблин пишет, что в «Бандероли» имеются западные и китайские комплектующие, что указывает на ограниченную применимость введенных в отношении России санкций. «Но Banderol также отражает более масштабную глобальную тенденцию поиска значительно более дешевых средств для нанесения точных ударов на больших расстояниях», — говорится в публикации.

Обозреватель называет S8000 Banderol аналогом американской ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), который применяется с беспилотников «Орион» вне пределов досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

«Понятно, что защитники Украины не в восторге от того, что Россия изучает новые способы запуска меньших и, вероятно, более дешевых крылатых ракет в качестве промежуточного решения между своими более тяжелыми и дорогими крылатыми и баллистическими ракетами и своими дешевыми, но очень медленными беспилотниками-камикадзе», — утверждает автор.

Ранее на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины появилась информация о новой российской крылатой ракете S8000 Banderol.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

    ВС России уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley в Запорожской области

    Раскрыта причина падения гимнастки в российском цирке с «Колеса смелости»

    В российском регионе задержали фанатку «битцевского маньяка» за расправу над малолетней

    Органист Папской базилики в Мадриде назвал причину переезда в Россию

    Россиянина отправили в колонию за оправдание терроризма

    Пробуждения среди ночи назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

    Росгвардейцы ликвидировали использовавшийся для логистики ВСУ украинский багги

    В США рассказали о беспокоящей Украину российской «Бандероли»

    Россиянин полгода прожил в квартире с телом возлюбленной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости