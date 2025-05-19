В США рассказали о беспокоящей Украину российской «Бандероли»

19FortyFive: Российская ракета «Бандероль» вызывает беспокойство на Украине

Новая российская крылатая ракета «Бандероль» (S8000 Banderol) вызывает беспокойство на Украине. Об этом рассказывает американский журнал 19FortyFive.

Автор Себастьян Роблин пишет, что в «Бандероли» имеются западные и китайские комплектующие, что указывает на ограниченную применимость введенных в отношении России санкций. «Но Banderol также отражает более масштабную глобальную тенденцию поиска значительно более дешевых средств для нанесения точных ударов на больших расстояниях», — говорится в публикации.

Обозреватель называет S8000 Banderol аналогом американской ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), который применяется с беспилотников «Орион» вне пределов досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.

«Понятно, что защитники Украины не в восторге от того, что Россия изучает новые способы запуска меньших и, вероятно, более дешевых крылатых ракет в качестве промежуточного решения между своими более тяжелыми и дорогими крылатыми и баллистическими ракетами и своими дешевыми, но очень медленными беспилотниками-камикадзе», — утверждает автор.

Ранее на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины появилась информация о новой российской крылатой ракете S8000 Banderol.