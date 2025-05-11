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22:31, 11 мая 2025Наука и техника

На Украине рассказали о новой российской крылатой ракете

ГУР Украины рассказало о новой российской крылатой ракете «Бандероль»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На сайте Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины появилась информация о новой российской крылатой ракете. На это обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

В Киеве назвали новинку «S8000 "Бандероль"». По утверждению украинских разведслужб, изделие способно развивать скорость до 580 километров в час и преодолевать расстояние до 500 километров. Ракета якобы оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом в 150 килограммов. Ее можно запускать с беспилотника «Орион», а в дальнейшем — с вертолетов Ми-28Н.

В России о появлении подобной ракеты не сообщалось. Однако 26 апреля заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву на полигоне «Капустин Яр» показали схожее изделие, внешне напоминающее американскую крылатую ракету пониженной заметности AGM-158 JASSM.

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