Медведеву на полигоне «Капустин Яр» показали новую неизвестную ракету

Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву показали новую неизвестную ракету. Внимание на это обратил Telegram-канал «Осведомитель».

Вооружение продемонстрировали политику на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. По мнению авторов поста, изделие напоминает американскую крылатую ракету пониженной заметности AGM-158 JASSM.

Каких-либо известных подробностей о новом вооружении на данный момент нет.

Ранее стало известно, что «Рособоронэкспорт» представит современное вооружение и военное технику российского производства на выставке оборонных технологий SITDEF PERU 2025 в Лиме, Перу