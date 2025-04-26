Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:35, 26 апреля 2025Наука и техника

Медведеву показали новую неизвестную ракету

Медведеву на полигоне «Капустин Яр» показали новую неизвестную ракету
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву показали новую неизвестную ракету. Внимание на это обратил Telegram-канал «Осведомитель».

Вооружение продемонстрировали политику на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. По мнению авторов поста, изделие напоминает американскую крылатую ракету пониженной заметности AGM-158 JASSM.

Каких-либо известных подробностей о новом вооружении на данный момент нет.

Ранее стало известно, что «Рособоронэкспорт» представит современное вооружение и военное технику российского производства на выставке оборонных технологий SITDEF PERU 2025 в Лиме, Перу

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    ФСБ раскрыла детали подрыва генерала Москалика

    Зеленский обсудил с итальянским премьером перемирие на Украине

    Медведеву показали новую неизвестную ракету

    Во Франции возмутились одним жестом Макрона на похоронах Папы Римского

    Вывоз урана из Ирана не обсуждался с США

    Раскрыта еще одна оплошность Трампа на похоронах Папы Римского

    В Госдуме назвали стратегической победой освобождение Курской области

    Российский дзюдоист стал чемпионом Европы в весе свыше 100 килограммов

    Число пострадавших в результате мощного взрыва в Иране достигло 700

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости