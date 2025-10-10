Бывший СССР
07:12, 10 октября 2025Бывший СССР

Первый удар гибрида ракеты и бомбы по Днепру сняли на видео

Александра Синицына
«Дніпро Оперативний| Війна» / Telegram

ВКС России впервые ударили по Днепру гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Прилет сняли на видео, его и кадры последствий публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Под ударом оказался Чечеловский район. На кадрах видно, что на месте прилета начался пожар.

Максимальная дальность гибрида составляет 120 километров. «Судя по звуку реактивного двигателя, по объекту врага могла ударить какая-то новая ракета — возможно "Бандероль", "Гром-1" или другая», — говорится в публикации.

В августе на Украине заявляли об ударах России гибридом по Сумщине. По данным противника, используемые ВС РФ боеприпасы представляют собой «определенный гибрид между бомбой и ракетой», напоминающий корректируемые авиабомбы с двигателем, которые летят «гораздо дальше и точнее».

    Обсудить
