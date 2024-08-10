На Украине заявили об ударах России по Сумщине «гибридом бомбы и ракеты»

На Украине заявили об ударах ВС России по Сумщине «гибридом бомбы и ракеты»

Вооруженные силы (ВС) России ударили по Сумщине гибридом бомбы и ракеты. Об этом со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, распространенное украинскими СМИ, сообщает «Российская газета».

По словам главы региона, используемые ВС России боеприпасы представляют собой «определенный гибрид между бомбой и ракетой», напоминающий корректируемые авиабомбы с двигателем, которые летят «гораздо дальше и точнее».

Ранее Минобороны России показало кадры ударов бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) страны авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по технике Вооруженных сил Украины в районе Сумщины, граничащем с Курской областью.