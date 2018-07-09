За борщевик на даче оштрафуют на миллион рублей

Владельцев земли в Подмосковье могут начать штрафовать за заросшие борщевиком участки. Соответствующий законопроект подготовило Министерство сельского хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ предполагает введение крупных штрафов для тех, кто не борется с борщевиком на своих территориях. Для обычных граждан эта сумма составит от трех до пяти тысяч рублей, для чиновников — 20-50 тысяч, для предпринимателей — от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

В министерстве считают, что такие меры заставят землевладельцев более ответственно относиться к участкам. Законопроект может быть принят до конца года.

Борщевик (лат. Heracleum) — растение семейства зонтичных высотой до пяти метров. Некоторые его виды опасны для людей и животных. От соприкосновения с борщевиком возникают сильные и долго не заживающие ожоги, а при контакте с глазами — слепота. В природе растение ведет себя агрессивно и способно быстро захватывать ареалы обитания, нарушая баланс местной экосистемы. В советские годы его распространение плохо контролировалось, в результате он заполонил огромные территории. В Московской области ежегодно фиксируются рекордные показатели выросшего борщевика. В 2018 году на борьбу с ним в Подмосковье будет потрачено более 300 миллионов рублей.

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