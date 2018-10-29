Жителям Подмосковья напомнили о новом законе про борщевик

Закон, предусматривающий наказание за неуничтоженный борщевик, вступает в силу 1 ноября, сообщил глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 29 октября.

«Искоренение борщевика с 1 ноября — уже не право, а обязанность. Закон закрепляет обязанности по борьбе с борщевиком за юридическими, должностными и физическими лицами, в собственности или пользовании которых имеются участки, где он произрастает», — сказал Разин.

Министр напомнил, что за неисполнение закона грозит административный штраф. По его словам, документ был разработан по инициативе губернатора Андрея Воробьева с целью решения проблемы распространения растения с частных земель на муниципальные.

Всего в этом году на уничтожение сорняка из региональной казны было выделено около 300 миллионов рублей. В настоящее время он произрастает на площади более 30 тысяч гектаров, уточняется на сайте областного правительства.

Борщевик Сосновского — ядовитое растение, которое при контакте с кожей вызывает ожоги. После его поедания у коров становится горьким молоко.