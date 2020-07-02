Ядовитый борщевик захватил центр российского города

Ядовитый борщевик Сосновского захватил центр города Зеленодольск в Татарстане. Горожане заметили растение в центральном парке и на улицах города. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Жалобы на опасный сорняк стали поступать от местных жителей. Сразу после обнаружения борщевика одна из жительниц российского города Антонина Степанова обратилась в «Народный контроль», в ответ на заявку ей пришла отписка о том, что до 30 июля весь парк выкосят.

«Честно говоря, я была ошеломлена тем, что в нашем парке растет борщевик. И никто на это внимания не обращает», — поделилась она. Женщина предполагает, что зараженную семенами растения землю привезли из района и высыпали в парке.

Беспокойство горожан обусловлено тем, что борщевик Сосновского является очень агрессивным сорняком, который захватывает территории, а его сок в солнечную погоду при попадании на кожу вызывает ожоги. Он также включен в реестр «Черной книги» — список растений, с которыми необходимо вести борьбу.

Илья Грузков, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска, подтвердил, что по всему городу есть очаги распространения борщевика. Он уверяет, что растение постепенно уничтожается силами ведомства: «Мы работу по борщевику ведем, мы знаем, что у нас есть такие проблемы. Вырубаем под корень, все выкапываем, утилизируем».

Руководитель пресс-службы администрации Зеленодольского района Расим Хазиев также отреагировал на ситуацию с ядовитым растением, сказав, что глава района Михаил Афанасьев и сам готов выйти на борьбу с борщевиком. Он также отметил, что необходимо будет соблюсти все правила техники безопасности и убирать сорняк «не голыми руками». Пресс-секретарь не смог назвать сумму, которую город планирует потратить на борьбу с растением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!