350 миллионов рублей направят на борьбу с борщевиком в Подмосковье

Муниципалитеты Московской области получат порядка 350 миллионов рублей на борьбу с борщевиком Сосновского, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 11 февраля.

«В этом году на борьбу с ядовитым сорным растением в регионе планируется направить в муниципалитеты на 10 процентов больше, чем в прошлом», — отметил Разин.

По его словам, семена этого однолетнего растения проживут в земле от пяти до семи лет. «Борьба с ним — длительная и серьезная работа, которую проводят в 46 округах Подмосковья», — подчеркнул министр.

Он отметил, что специалисты уже разработали эффективные способы воздействия на сорняк. Так, для ликвидации и профилактики его разрастания применяются механический и химический способы обработки засоренных земель, уточил Разин.

«Наибольшие площади в 2020 году будут обработаны в Можайском городском округе — почти четыре тысячи гектаров», — заключил министр.

Общая площадь зараженных земель, которую планируют обработать в 2020 году, превышает 32 тысячи гектаров.