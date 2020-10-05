В США рассказали о «захватывающем» Россию «ядовитом пришельце»

Растение борщевик «захватывает» все больше территорий в России. Об этом рассказало американское издание The New York Times.

Издание назвало растение «ядовитым пришельцем», так как оно вытесняет другие луговые травы Центральной России, которые намного меньше в размерах, а также сравнило его с «укропом на стероидах». Отмечается, что сок борщевика опасен и может вызвать ожоги третьей степени, а также слепоту. Кроме того, через заросли растения невозможно пройти без костюма химзащиты, говорится в материале.

Журналисты напомнили, что культивировать борщевик начали в СССР после Великой Отечественной войны, так как считали его хорошим вариантом корма для скота. Растение начали выращивать по всей стране, однако к 1980-м годам выяснилось, что питавшиеся борщевиком коровы давали невкусное молоко. Однако к тому времени борщевик проник в дикую природу и начал стремительно распространяться.

На данный момент растение активно распространяется на безлюдных или заброшенных территориях: полях, окраинах лесов и рек. Кроме того, борщевик проникает в деревни и даже городские районы. Площадь произрастания сорняка увеличивается примерно на десять процентов каждый год, отмечает издание.

В июле Мосгордума приняла закон о введении штрафов для граждан, которые не удаляют со своих участков борщевик Сосновского. Отмечается, что он был принят для того, чтобы пресечь зарастание территорий Москвы сорняком.