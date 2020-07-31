Врач назвала самые опасные для детей растения в Москве и Подмосковье

Существует пять опасных для детей растений, которые произрастают на территории Московского региона. Их «Подмосковью сегодня» назвала главный внештатный педиатр области Нисо Одинаева.

В список попали борщевик, белена, ландыш, волчье лыко, болиголов пятнистый. Основные симптомы отравления ими: тошнота, рвота, боли в животе, бледность, слабость, вялость, головные боли, головокружение. В тяжелых случаях возможны аритмия, потеря ориентации, спутанность сознания.

По словам Одинаевой, дети могут без труда отравиться этими растениями. Например, в ландыше ядовито все: листья, стебель, цветы и ягоды. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, происходит замедление сердечного ритма с последующей остановкой сердца.

«Если вы наблюдаете подобные изменения в самочувствии ребенка, необходимо промыть желудок и незамедлительно обратиться к врачу», — добавила врач.

Ранее Мосгордума приняла закон о введении штрафов за выращивание борщевика на участке. Сумма взыскания составит от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч — для чиновников, 150-700 тысяч рублей — для юридических лиц.