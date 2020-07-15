В России назвали сумму долгов по алиментам

Общая задолженность россиян по алиментам составила 156 миллиардов рублей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Собираемость выплат улучшилась, однако уровень долга остается слишком высоким. По ее словам, это средства, которые недополучили реальные семьи.

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Совет Федерации хочет рассмотреть создание в России алиментного фонда. Большинство сенаторов поддержали инициативу, однако она требует дальнейшего обсуждения, заявила Матвиенко.

Идею создания такого фонда также готовят и в Госдуме. Депутаты предлагают, чтобы выплаты родителей, доходы которых резко сократились из-за пандемии коронавируса, временно взяло бы на себя государство.

Алиментный фонд рассматривают как отдельную структуру, которая будет отвечать за выплаты. Предполагается, что он поспособствует большей ответственности родителей при условии обязательного возврата и взыскания этих средств в фонд.