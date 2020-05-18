Российские банки предупредили о списании алиментов

Вступающий в силу с 1 июня закон о защите социальных выплат от их списания по долгам получателя не работает в отношении добровольных алиментов на детей. Об этом в письмах Министерству юстиции и Центробанку предупредила Ассоциация банков России (АБР), сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Чтобы отделить выплаты от других средств, закон вводит маркировку видов доходов гражданина. Код для каждого из них определяется ЦБ, а банки, рассматривая возможность списания со счета, должны будут оценивать сумму неприкосновенной части.

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Если в случае социальных пособий и ряда других выплат проблемы возникнуть не должно, то как оценивать перевод одного физического лица в адрес другого, если речь идет об алиментах, непонятно. При этом в законодательстве содержится запрет на использование алиментов для взыскания долга, но на практике такое происходит.

Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.

Закон разработали из-за регулярных списаний по долгам средств, которые не подлежат списанию. Приставы обращались в кредитную организацию с исполнительным листом, и та была обязана списать со счета клиента требуемую сумму, хотя она и защищена законом. Иначе ей грозит штраф в размере 50 процентов от суммы требований (но не более миллиона рублей).

Эксперты отмечают, что простого пути решения проблемы нет. Во-первых, заставить плательщиков алиментов помечать платеж непросто, а во-вторых, возникает большое поле для злоупотреблений, и банкам придется усилить проверку таких переводов. Например, изменить приложения и запрашивать дополнительные подтверждающие документы.

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