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Минюст предложил автоматически списывать деньги за нарушения ПДД

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Министерство юстиции России вынесло предложение автоматически списывать деньги с банковского счета за нарушения ПДД. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такой способ оплаты штрафов будет действовать при фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — заявил замглавы ведомства Евгений Забарчук.

Он пояснил, что сейчас запросы по штрафам в банки отправляют судебные приставы-исполнители. Они обрабатывают документы, поступающие в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по делам о нарушении правил дорожного движения. Электронные механизмы поспособствуют ускорению этого процесса.

Ранее стало известно о запланированных скрытых проверках водителей на дорогах. Сотрудники ГИБДД на гражданском автомобиле без опознавательных знаков станут снимать нарушения на камеру и отправлять видео ближайшему экипажу ДПС, который затем задержит водителя и оформит протокол.


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