Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запретили выезд из страны

Около 26 тысяч москвичей являются неплательщиками алиментов, почти каждому второму из них запрещено выезжать из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По информации столичного главка ФССП, на 1 мая на принудительном исполнении городских судебных приставов находилось более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. Сотрудники службы применяют к неплательщикам весь комплекс мер принудительного исполнения. Наиболее часто применяемая мера — ограничение в выезде за пределы России.

«На 1 мая 2021 года действовало почти 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну. В рамках более 6 тысяч производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами», — сказали в ведомстве.

В апреле президент России Владимир Путин призвал изменить «унизительные» процедуры по получению алиментов в России. Об этом президент заявил в ежегодном послании Федеральному собранию. Мама с малышом на руках (...) не должна обивать пороги», — сказал глава государства. Он назвал невыплату алиментов на детей проблемой в стране, которую необходимо решать. «Государство обязано защитить права ребенка», — подчеркнул Путин.